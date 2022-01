Rangnick deu folga aos jogadores, mas só se lembrou disso depois de estar... no centro de treinos

O Manchester United venceu o Aston Villa na segunda-feira a Rangnick decidiu dar folga aos jogadores no dia seguinte. Mas esqueceu-se da decisão que tomara no dia anterior...

Ralf Rangnick já tem, pelo menos, uma história engraçada para contar acerca da passagem pelo Manchester United. Depois da vitória sobre o Aston Villa (1-0), na segunda-feira, para a Taça da Liga, o treinador deu folga aos jogadores no dia seguinte. Mas esqueceu-se da ordem que deu... Resultado? Apareceu no centro de treinos no dia seguinte e teve de voltar para casa.

De acordo com o Daily Mail, o técnico dos red devils deparou-se com um cenário em que nem jogadores, nem os médicos que fazem os testes à covid-19, estavam no recinto. Só aí é que se lembrou que era dia de folga.

Segundo a publicação, o plantel não deixou a situação passar em claro e, nos dias seguintes, surgiram algumas brincadeiras devido ao esquecimento de Rangnick.

O Manchester United entra em campo às 17h30 deste sábado, precisamente frente ao Aston Villa, mas para o campeonato.