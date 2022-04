Rangnick defende Pogba: "Não faz sentido culpar indivíduos, a responsabilidade é coletiva"

Francês foi alvo de assobios após ser substituído no Manchester United-Norwich

Ralf Rangnick, após a vitória do Manchester United na receção ao Norwich (3-2), este sábado, na qual Cristiano Ronaldo apontou um hat-trick, saiu em defesa de Paul Pogba, alvo de assobios por parte dos adeptos, que suscitaram uma reação do médio francês.

O treinador dos red devils, em declarações à Sky Sports, confessou não se ter apercebido dos apupos dos adeptos ao médio francês e defendeu que nenhum jogador merece ser visado individualmente, uma vez que a responsabilidade das falhas da equipa é "coletiva".

"Posso entender que os adeptos estejam frustrados e desapontados, nós também estamos. As coisas têm estado, tanto quanto sei, pacíficas. Não acho que faça sentido culpar indivíduos porque a responsabilidade é coletiva. Mesmo que olhem para o passado, para mim não faz sentido e é por isso que sempre defenderei e protegerei os meus jogadores", assumiu o alemão.

Paul Pogba termina contrato com o Man. United no verão e a imprensa britânica é unânime ao afirmar que o futuro do francês nunca esteve tão longe de Old Trafford, com os últimos relatos a avançarem que o PSG e a Juventus são os clubes mais bem posicionados para contar com o jogador na próxima época.