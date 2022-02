Rangnick confirma Pogba nos convocados do United, três meses depois

Médio não jogava pelos red devils desde novembro. Contrato que o liga ao clube termina em junho

Paul Pogba vai voltar à ação no Manchester United, três meses depois da última aparição, confirmou Ralf Rangnick, técnico dos red devils.

O médio internacional francês não joga desde dois de novembro, quando o Manchester United empatou contra a Atalanta, em Itália. Depois, uma lesão muscular retirou-lhe dos relvados.

Depois de regressar a Old Trafford, em 2016, Pogba termina contrato com o Manchester United no próximo verão. Para já, não há acordo pela renovação e o centrocampista pode abandonar mesmo o clube a custo zero.