Rangnick atira toalha ao chão: "Ficar no top-4? Não é realista"

Os red devils foram derrotados este sábado pelo Arsenal

Após a derrota (1-3) na deslocação ao Arsenal, concorrente direto na luta pelo quarto lugar da Premier League, Ralf Rangnick admitiu ter a "certeza absoluta" de que o Manchester United não estará presente na próxima edição da Liga dos Campeões.

"Ficar no top-4? Não é realista. Para mim, até antes do jogo não era provável mas depois do resultado de hoje, não acredito. Mostrámos o tipo de jogo que queremos, apesar de termos tido de lidar com dois golos precoces, mostrámos atitude. A derrota não teve nada a ver com falta de atitude", avaliou.

Derrotados pelo grande rival, o Man. United passou a estar a seis pontos de distância dos gunners, quartos classificados, mas apesar do "resultado desapontante", Rangnick falou numa "exibição melhorada" da equipa.

"Penso que recuperámos bem do golo que sofremos cedo e tivemos numerosas oportunidades em ambas as partes para marcar mais golos. Eu penso que a parte mais fraca da nossa exibição foi que não defendemos bem no redor da área. Acho ainda que sofremos de decisões infelizes do VAR", continuou, prosseguindo com as críticas à arbitragem.

"O terceiro golo do Arsenal estava claramente em fora de jogo. O segundo do Cristiano não estava em posição irregular. Não ficámos contentes com as decisões do VAR", lamentou Rangnick

O Manchester United, com 54 pontos, ocupa o sexto posto da Premier League, podendo ver o Tottenham distanciar-se no quinto lugar. Os spurs ainda vão jogar nesta 34ª jornada, diante do Brentford, e têm um jogo a menos do que a equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, titulares no desaire deste sábado.