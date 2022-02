Treinador do Manchester United nega disputa da braçadeira de capitão entre Maguire e Cristiano Ronaldo.

Esta sexta-feira foi notícia em Inglaterra uma suposta luta pela braçadeira de capitão entre Maguire e Cristiano Ronaldo, que o próprio defesa-central veio a público desmentir, e Ralf Ragnick, treinador do Manchester United, também já se pronunciou sobre o caso.

"Isso é um absurdo. Nunca falei com nenhum jogador sobre uma possível mudança de capitão. O Harry tem noção disso, assim como o Cristiano e todos os outros jogadores. Isso nunca foi um problema para mim. Sou eu quem decide quem é o capitão e não há motivos para falar disso com qualquer outra pessoa. O Harry é o capitão e vai continuar a ser até ao final da época. Não há mais nada a dizer acerca disso", comentou o alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leeds.