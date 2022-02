Treinador do Manchester United comenta acusação e detenção de Greenwood

Ralf Rangnick, atual treinador do Manchester United

Inglês foi detido e acusado de violência doméstica pela namorada. Já foi libertado sob pagamento de fiança

Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, abordou publicamente pela primeira vez o caso de Mason Greenwood. O jovem inglês foi detido e acusado de violência doméstica e o líder do clube admitiu conversas durante a semana sobre o tema mais quente em Old Trafford.

"Tivemos uma semana normal de trabalho, com cinco sessões de treino, incluindo a de hoje. Obviamente esse tema foi assunto entre a equipa, eles são seres humanos e o Mason fazia parte do grupo antes da pausa de inverno", explicou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Middlesbrough, referente à Taça.

Apesar de já ter sido libertado sob o pagamento de uma fiança, Mason Greenwood continua suspenso pelo Manchester United, não podendo mesmo treinar com os colegas até novas indicações do clube.