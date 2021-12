Rangnick, a proposta do Chelsea e uma certeza: "Se um clube como o United te contacta..."

Alemão foi apresentado esta sexta-feira como treinador do Manchester United.

Ralf Rangnick foi anunciado na segunda-feira como treinador interino do Manchester United até final da temporada, com a certeza de mais dois anos no clube com um papel de consultoria. Em conferência de Imprensa de apresentação, esta sexta-feira, o treinador explicou o motivo de ter recusado o Chelsea na temporada passada.

"Quando o Chelsea entrou em contacto comigo falaram apenas na opção de ser treinador interino por quatro meses, foi em fevereiro, sem perspetiva de longo prazo. Agora estamos a falar de seis meses e meio, só se jogou um terço do campeonato, e com acordo de mais dois anos de consultoria", começou por explicar.

"Se um clube como o Manchester United te contacta para este tipo de papel, não se pode recusar. É um dos maiores clubes do mundo, se não mesmo o maior. É um grande desafio, estou muito feliz", concluiu.