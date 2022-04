Rangers em boa fase: vence o Celtic e está na final da Taça da Escócia

Triunfou frente ao grande rival no prolongamento, dias depois de eliminar o Braga na Liga Europa.

O Rangers, carrasco do Braga nos quartos de final da Liga Europa, qualificou-se para a final da Taça da Escócia em futebol, ao bater o Celtic por 2-1, após prolongamento.

No neutro Hampden Park, o Celtic marcou primeiro, aos 64 minutos, por intermédio de Greg Taylor, mas o Rangers restabeleceu a igualdade, aos 78, por intermédio do médio canadiano Scott Arfield.

O encontro só se decidiu no tempo extra, quando, aos 114 minutos, o defesa sueco Carl Starfelt marcou na própria baliza, depois de um remate do nigeriano Calvin Bassey.

Na final, marcada para 21 de maio, o Rangers vai medir forças com o Hearts, que na outra meia-final, disputada no sábado, no mesmo local, superou o Hibernian por 2-1, com tentos do inglês Ellis Simms e de Stephen Kingsley.

O Rangers também está na corrida ao título escocês, mas, com cinco jornadas por disputar, a vantagem é do Celtic, que soma mais seis pontos e ainda recebe, em 01 de maio, os protestantes.

Na Liga Europa, o conjunto de Glasgow vai enfrentar os alemães do Leipzig, com primeira mão na Alemanha, em 28 de abril, e segunda na Escócia, em 5 de maio.