Ramsdale: "Defesa favorita frente ao Leeds? A que fiz com os tomates"

O guarda-redes do Arsenal recorreu ao humor para enaltecer um lance em que nega o golo a Patrick Bamford com as partes íntimas.

Aaron Ramsdale, guarda-redes do Arsenal, esteve em destaque na vitória na casa do Leeds (1-0), no domingo, em que somou várias intervenções determinantes, incluindo uma em que nega o golo a Patrick Bamford, na primeira parte, com as partes íntimas.

Ora, após a partida, o guardião inglês foi questionado sobre qual foi a sua defesa favorita e a resposta... não podia ter sido mais bem-disposta.

"Talvez a que fiz com os tomates? Apesar de que teve um grande efeito em mim, ainda me sinto um pouco enjoado! Eu tenho sido muito autocrítico nos jogos em que sofri golos, por isso ajudar a equipa soube bem", afirmou, em declarações aos meios dos gunners.

O Arsenal lidera de forma isolada a Premier League com 27 pontos, mais cinco pontos do que soma o vice-líder Manchester City, que sofreu a primeira derrota da temporada na casa do Liverpool (0-1), em jogo da 10.ª jornada da competição.