Ramos e Militão atiram Real Madrid para o título

Central espanhol marcou o golo da vitória em Bilbao; o ex-FC Porto foi enorme a defender

O Real Madrid ganhou em casa do Atlético de Bilbao pela diferença mínima (1-0) na jornada 34 da liga espanhola e deu mais um passo rumo à conquista do campeonato do país vizinho. O herói do encontro foi, mais uma vez, o central Sergio Ramos, chamado a converter uma grande penalidade aos 73' que puniu um derrube a Marcelo na grande área.

Com mais este triunfo a equipa de Zinedine Zidane passa a somar 77 pontos e fica, ainda que provisoriamente, com sete de avanço sobre o Barcelona, que joga ainda esta noite no terreno co Villareal. Esta foi a terceira vitória seguida do Real Madrid por 1-0 e a segunda seguida em que Sergio Ramos resolveu de grande penalidade: o defesa fora o autor do golo do triunfo perante o Getafe, na jornada anterior.

No jogo deste domingo em Bilbao destacou-se, também, Éder Militão. O ex-central do FC Porto fez uma exibição irrepreensível no eixo da defesa do Real Madrid e foi determinante a evitar que os anfitriões chegassem ao golo.