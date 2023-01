Ramos de regresso a La Roja? Espanhóis garantem reunião com novo selecionador

Central não joga pela seleção espanhola desde março de 2021. De La Fuente abre caminho ao regresso, que, ainda assim, não é um dado adquirido

Continua a dúvida em Espanha. Será que, com o novo selecionador Luis de la Fuente, Sergio Ramos poderá regressar à seleção? Para já, haverá reunião entre os dois.

De acordo com o jornal AS, o selecionador que substituiu Luis Enrique vai reunir-se com todos os jogadores experientes e possíveis capitães. Sergio Ramos é, claramente, o mais internacional de todos, entra nas contas, mas não tem lugar garantido.

O selecionador conta com o central do PSG apenas se o mesmo continuar a oferecer rendimento numa das equipas de referência no futebol europeu. Caso isso aconteça, o antigo jogador do Real Madrid, que não representa o seu país desde março de 2021, poderá regressar.