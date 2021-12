Jovem promessa do Flamengo atropela mortalmente ciclista

Jonatas Davi dos Santos, de apenas 30 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão com o carro de Ramon.

O que os jogadores fazem fora do campo nem costuma ser notícia, mas, no Brasil, não houve como fugir ao tema. Ramon, jovem lateral do Flamengo, acabou por atropelar um ciclista, que não resistiu aos ferimentos, acabando mesmo por falecer.

Passavam poucos minutos das 20h locais quando, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o defesa acabou por atingir Jonatas Davi dos Santos, de apenas 30 anos.

Ramon, que chamou a ambulância e fez tudo para que o ciclista pudesse ser reanimado, já prestou declarações nas instâncias policiais, antes de ser libertado.

Com apenas 20 anos, Ramon concluiu a sua formação no Mengão, antes de se estrear pela equipa principal do Flamengo em 2018. Contabilizava, já, 24 partidas no ano civil de 2021.