Rami visa Di María: "Ensinas-me a chorar, Ángel?"

Picardias entre argentinos e franceses prosseguem

As celebrações de Dibu Martínez após o triunfo da Argentina sobre a França desataram uma série de picardias entre jogadores dos dois países. Adil Rami, francês que foi campeão do Mundo em 2018, não gostou dos festejos do guarda-redes e disse mesmo que era "a maior m**** do futebol" e "o mais odiado".

Seguiram-se as reações dos colegas do guardião, Di María ("É o melhor guarda-redes do mundo, vai chorar para outro lado"), Pezzella ("Vai para lá Rami") e Paredes ("Agora diz isso sem chorar Rami").

Esta terça-feira, Rami respondeu a Di María: "Ensinas-me a chorar, Ángel!?", escreveu, colocando na sua publicação nas redes sociais uma série de fotografias do ex-Benfica a chorar.