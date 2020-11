Rami revela episódios com Ronaldo: "Perguntou-me quantas eu já tinha…"

Central do Boavista tem bastantes camisolas de Messi e Ronaldo.

Adil Rami, internacional francês agora ao serviço do Boavista, contou em entrevista à RMC Sport ter bastantes camisolas de jogo de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo... tantas que dariam para comprar uma "villa" em Los Angeles, segundo o próprio.

"Com todas as camisolas que Messi e Ronaldo me deram, já poderia ter comprado uma "villa" em Los Angeles", começou por dizer, antes de revelar vários episódios com Cristiano Ronaldo, que sempre foi muito simpático para com ele.

"Lembro-me que da primeira vez que defrontei Cristiano, aceitou facilmente. A segunda vez, volto a perguntar-lhe e ele dá-me sem qualquer problema e, com todo o respeito do mundo, também leva a minha", explicou o central, contando depois o mais curioso, ocorrido depois de uma vitória do Real Madrid (quando o português ainda vestia as cores merengues).

"Pedi-lhe a camisola durante o jogo, ele riu-se e perguntou-me quantas eu já tinha. Ainda assim, aceitou dar-me... No final [o Real Madrid tinha perdido] nem sequer lhe pedi nada e vejo-o a ir para o balneário muito zangado. De repente, ele chama-me, vem ter comigo, tira a camisola, espera pela minha e deseja-me boa sorte. Um gesto elegante", concluiu Rami.