Rami diz que Mbappé vai jogar no Real Madrid: "Acho que está feito"

Adil Rami cruzou-se com Mbappé na seleção francesa e diz que o Real Madrid é o próximo destino do avançado.

Ver Kylian Mbappé associado ao Real Madrid não é uma novidade, mas até ao momento nada se concretizou. No entanto, uma mudança do avançado do PSG para os merengues pode mesmo estar perto de acontecer, defende Adil Rami, defesa-central do Boavista e ex-companheiro de equipa do francês na seleção.

Em conversa num programa da RMC Sport, onde é comentado residente, Rami diz que o acordo entre as duas partes está finalizado. "Mbappé no Real Madrid? Acho que está feito, porque as negociações para a sua renovação não avançaram. Tenho a impressão de que lhe incomoda falar sobre uma extensão contratual. A partir do momento em que algo o incomoda, é porque não quer mais saber do assunto", referiu o campeão do mundo em 2018.

Mbappé, 21 anos, está no PSG desde 2017 e tem contrato até 2022.