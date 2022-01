Ralf Rangnick sobre Lingard: "Não ficaria infeliz se ele ficasse"

Jesse Lingard, avançado do United

Ralf Rangnick, treinador interino do Manchester United, foi abordado sobre a possibilidade de ver Lingard sair neste mercado de inverno e garantiu ficar contente caso o internacional inglês decida terminar a época em Old Trafford

"Com o Jesse [Lingard], penso o mesmo que em relação a alguns outros jogadores. Ele é um excelente jogador, consigo ver isso em todas as sessões de treino. Para mim, é normal que outros clubes, como o Newcastle, demonstrem interesse nele, mas não sou eu que estou encarregue de lidar com essa situação", referiu.

Continuando a tecer largos elogios às capacidades de Lingard, Rangnick admitiu que a necessidade de mais minutos de jogo pode levar à eventual saída do criativo, mas reforçou que, caso o inglês fique, poderá vir a ser uma opção válida para o 11.

"Eu sei que o contrato dele expira no verão mas a questão aqui é: o que é que ele quer fazer? Se ele quer mais tempo de jogo daqui para a frente, então é legítimo que fale e pense noutras opções. Mas eu não ficaria infeliz se ele ficasse até ao final da época, porque eu sei que ele é um jogador capaz de jogar por nós, inclusive a titular. Eu sei que tipo de nível consigo retirar dele e é assim que eu descreveria a sua situação", referiu o alemão.

Jesse Lingard, internacional inglês de 28 anos, soma 14 partidas pelo Manchester United esta temporada, nove delas na Premier League, acumuladas num total de 90 minutos em campo. Neste mercado de inverno tem sido muito associado ao Newcastle que, segundo a imprensa inglesa, está a tentar um acordo para o receber por empréstimo até ao final da época.