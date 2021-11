Ralf Rangnick mexe com a Premier League: "São más notícias..."

Treinadores dos principais rivais dos red devils já comentaram a chegada futuro técnico do United e Jurgen Klopp considera que, a confirmar-se, são "más notícias" para o Liverpool e não só

Alcançado o entendimento com o Lokomotiv para a desvinculação de Ralf Rangnick, que exercia funções de diretor-geral, o Manchester United deve anunciar em breve o alemão como treinador interino. Rangnick até estará interessado em assumir o cargo em pleno, mas para já, está confirmado como diretor-desportivo por dois anos, a partir de junho de 2022.

Michael Carrick, que não quis comentar a situação, vai dirigir os red devils na partida de amanhã com o Chelsea, mas a iminente chegada do novo técnico de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot já foi tema de conversa no rival. "Ajudou-me muito e sou treinador por influência dele", admitiu o treinador do blues, Thomas Tuchel.

Também Jurgen Klopp já "teme" a iminente chegada de Rangnick. "Infelizmente, há um bom treinador a caminho do futebol inglês, neste caso do United. São más notícias para as outras equipas. Do nada, ele construiu o Hoffenheim e o RB Leipzig", recordou o treinador do Liverpool. Pep Guardiola, líder do Manchester City, também não fugiu aos elogios a Rangnick, classificando de "incrível" o trabalho realizado por este em Salzburgo e em Leipzig.