Ralf Rangnick já tem uma porta aberta para trabalhar na próxima temporada

Atual treinador do Manchester United desejado no banco da seleção da Áustria.

Com contrato até final da temporada com o Manchester United, o futuro de Ralf Rangnick deve passar por outra aventura na próxima temporada. Segundo informa a imprensa da Áustria, o técnico alemão é desejado para suceder a Franco Foda no comando do seleção, eliminada no play-off de apuramento para o Mundial do Catar.

A ligação entre Rangnick e o futebol austríaco não seria nova, uma vez que foi diretor desportivo do Salzburgo entre 2012 e 2105.

As informações realçam que já houve contactos entre o treinador e o presidente da federação austríaca, tendo em vista convencer Rangnick, de 63 anos, a abraçar o desafio. A experiência no Manchester United, por seu lado, não está a correr conforme esperado: nove vitórias em 21 jogos no banco dos red devils.