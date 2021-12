Ralf Rangnick já tem autorização de trabalho em Inglaterra

Rangnick, de 63 anos, foi indicado na segunda-feira como treinador do Manchester United, até final da época, período após o qual assumirá a consultadoria de dois anos ao clube, mas ainda aguardava o visto de trabalho.

O treinador alemão Ralf Rangnick recebeu autorização de trabalho no Reino Unido e poderá assumir em pleno as funções de treinador do Manchester United, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa.

Rangnick, de 63 anos, foi indicado na segunda-feira como treinador do Manchester United, até final da época, período após o qual assumirá a consultadoria de dois anos ao clube, mas ainda aguardava o visto de trabalho.

O treinador alemão substitui à frente da equipa técnica dos "red devils" o antigo internacional norueguês Ole Gunnar Solskjaer, despedido a 22 de novembro, depois de a equipa sofrer nova goleada no campeonato, na derrota por 4-1 em casa do Watford.

O Manchester United, que conta com os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, foi orientado nos dois últimos jogos pelo ex-futebolista e adjunto Michael Carrick, que hoje, em jogo da 14.ª jornada, diante do Arsenal, voltará a estar à frente da equipa.

No fim de semana, na receção no domingo ao Crystal Palace, já é esperado que Ralf Rangnick assuma as funções no banco.

O Manchester United é 10.º classificado no campeonato inglês, com 18 pontos, em 13 jornadas, a 15 do líder Chelsea, que tem mais um jogo, e na Liga dos Campeões já se apurou antecipadamente para os oitavos de final.