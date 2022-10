Raiva na Indonésia com sorrisos de Infantino a jogar com o presidente da federação

Presidente da FIFA participou de um jogo de futebol, sorridente, e os locais não esquecem o drama e o luto pelas 133 vítimas de Malang

Com a tragédia do estádio de Malang ainda fresca na memória e com o luto ainda a decorrer, na Indonésia estão a gerar sentimento de raiva os sorrisos de Gianni Infantino, presidente da FIFA, num jogo de futebol em que participou no país com o presidente da federação de futebol, Mochamad Iriawan.

O encontro de futebol desta terça-feira, com líderes do futebol indonésio, com os participantes muito sorridentes, gerou imensas críticas.

Infantino esteve antes do jogo de futebol com Joko Widodo, presidente da Indonésia, e prometeu apoio da FIFA para melhorar a segurança dos estádios e no apoio aos familiares das 133 vítimas.

O tweet da federação indonésia, onde se publicaram as fotografias polémicas, recebeu milhares de comentários negativos.

Já foi pedida a demissão do presidente da federação, mas Iriawan resiste no cargo.