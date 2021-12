Ragnick pede ao Manchester United que contrate Haaland

Novo técnico dos red devils, Ralf Rangnick ,aponta o "Bild", tem relação próxima com o avançado do Dortmund, assim como com o pai. Eventual negócio terá muita concorrência

Ainda com cantos de Old Trafford por conhecer e a aguardar a estreia oficial no comando da equipa, Ralf Rangnick, treinador temporário do Manchester United, já terá pedido a contratação de Erling Haaland à direção do clube da Premier League.

Segundo o jornal alemão "Bild", o técnico germânico, que se tornará membro da direção desportiva dos red devils a partir da próxima época, aconselhou os responsáveis a incluírem-se na árdua "licitação" pelo avançado do Dortmund.

Como espécie de ajuda para a concretização do negócio, o "Bild" aponta que Rangnick conhece particularmente bem o jogador norueguês, assim como o pai, com os quais privou enquanto diretor desportivo do Salzburgo, ex-clube de Haaland. Recorde-se que o empresário do internacional norueguês é o italiano Mino Raiola.

Haaland, que detêm apetência bem acima da média para marcar golos, tem vários clubes de olho na sua contratação e esse interesse poderá ser reforçado quando, no próximo verão, a cláusula de rescisão baixar para os 75 milhões de euros.

Eventualmente, o Manchester United enfrentará a concorrência de Chelsea, Manchester City, PSG e Real Madrid pela contratação do goleador internacional pela Noruega.