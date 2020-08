Rafinha em lágrimas deixa os churrascos que deram a Libertadores

Em lágrimas, lateral despede-se do Flamengo para rumar ao Olympiacos de Pedro Martins.

Rafinha despediu-se em lágrimas do Flamengo, agora que está oficializada a mudança para o Olympiacos de Pedro Martins, assinando por dois anos. Gabriel Barboso e muitos colegas estiveram na conferência de Imprensa e pregaram partidas ao lateral direito que foi fundamental para o Flamengo conquistar a Libertadores e o Brasileirão. Estava feliz no Brasil, mas a Europa voltou a falar mais alto: "Foi uma decisão difícil. Pensei com o coração e com a cabeça, mas saio com a sensação de dever cumprido. Vim para triunfar no Brasil e consegui. Joguei muitas vezes com sacrifício e os meus colegas são testemunhas disso. Ganhei a Libertadores com a qual sonhava e saio de coração partido. É um até já."

Quanto ao trajeto no Fla já confessou a saudade do churrasco, que acha terem sido influentes para o sucesso do clube: "Todas as semanas gostava de fazer um churrasco. Não havia motivo, mas dizia para fazermos, para estarmos unidos. Foi um segredo para os resultados."

O lateral recrutado por Jorge Jesus não comentou se a saída do clube se devia ao regresso do técnico português ao Benfica.