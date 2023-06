Rafael Leão reage a saída de Maldini e Massara com um emoji

Rafael Leão foi fotografado ao lado de Maldini e Massara na sua apresentação no Milan

Dupla que contratou o português e tratou da sua renovação incompatibilizou-se com o dono do clube

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigentes do Milan que trataram da contratação e mais recentemente da renovação de Rafael Leão, estão de saída do clube e o português já reagiu.

Nas redes sociais, Leão publicou um emoji de questionamento.

A dupla que está de saída era próxima do plantel e nomeadamente de Leão. Maldini é um dos históricos do emblema, pelo que a sua saída, após se ter incompatibilizado com o proprietário Gerry Cardinale, não cairá bem em termos de opinião pública.