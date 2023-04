Rafael Leão imparável na goleada do Milan em casa do líder Nápoles

Triunfo por 4-0 da formação de Stefano Pioli.

O Milan causou sensação na noite deste domingo, ao golear em casa do do Nápoles, líder destacado da Serie A, por quatro golos sem resposta e com o português Rafel Leão a protagonizar uma exibição soberba.

Em jogo da ronda 28 do campeonato, a formação orientada por Stefano Pioli praticamente resolveu a questão na primeira parte e abriu o marcador ao minuto 17, pelo internacional português. Aos 25', Brahim Díaz fez o segundo do Milan, perante um Nápoles com Mário Rui no onze titular.

No segundo tempo, Rafael Leão bisou aos 59' e Saelemaekers fixou o resultado final aos 67'.

As duas equipas vão, recorde-se, medir forças nos quartos de final da Champions e o vencedor da eliminatória terá pela frente Benfica ou Nápoles nas "meias".

No campeonato, o Nápoles é líder com 71 pontos, mais 16 do que a Lázio e com 20 de vantagem para o Milan.

