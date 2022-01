Rafael Leão faz duas assistências, Milan vence e isola-se, à condição, na liderança

Com esta vitória, os milaneses subiram provisoriamente à liderança, com 48 pontos, mais dois do que o Inter de Milão, que, no entanto, conta menos dois jogos disputados.

O Milan ascendeu provisoriamente à liderança da Liga italiana, ao vencer em casa do Veneza 3-0, na 21.ª jornada da prova, num jogo em que Rafael Leão se evidenciou com duas assistências para golo.

O internacional português continua a destacar-se na equipa comandada por Stefano Pioli e hoje assistiu para os dois primeiros golos da equipa milanesa, marcados a abrir as primeira e segunda partes, elevando para cinco as assistências no campeonato, além de contar com seis golos.

No primeiro tento, Rafael Leão, que saiu aos 62 minutos, assistiu a estrela sueca Zlatan Ibrahimovic, logo aos dois minutos, para, no arranque da segunda metade, aos 48, fazer o passe que isolou Theo Hernandez para o segundo golo. O mesmo Theo Hernandez, aos 59, ampliou a vantagem, na conversão de uma grande penalidade.

