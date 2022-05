Rafael Leão brilha e Milan regressa à liderança da Serie A

Além das assistências, Leão foi um dos mais inconformados durante o jogo, com vários lances de perigo

Rafael Leão esteve em destaque no triunfo forasteiro do Milan em Verona (3-1), na 36.ª jornada da Serie A, que devolveu a liderança à equipa milanesa a duas rondas do fim do campeonato.

Depois de Faraoni abrir o marcador para a equipa da casa, aos 38 minutos, o extremo português foi determinante, com duas assistências para Tonali consumar a reviravolta: primeiro, aos 45+3, com uma finta e cruzamento rasteiro já dentro da área que foi meio golo para o médio, que voltou a marcar, aos 50, após nova arrancada pela esquerda de Leão.

Aos 87, o substituto Florenzi fez o 3-1 final em casa do Verona, que teve Miguel Veloso no banco e é nono, dizendo adeus a qualquer hipótese de chegar às competições europeias.

Além das assistências, Leão foi um dos mais inconformados durante o jogo, com vários lances de perigo, um deles para defesa apertada de Montipo, aos 65, acabando substituído aos 84 para a entrada do sueco Ibrahimovic.

Com este resultado, a equipa de Stefano Pioli volta à liderança, com 80 pontos, e procura confirmar nas últimas duas rondas da Serie A um título que lhe foge há 11 anos, depois de o Inter Milão, vizinho, rival e campeão em título, ter chegado aos 78 pontos na sexta-feira, contra o Empoli (4-2).

A equipa de José Mourinho, que se apurou para a final da Liga Conferência Europa, entra em campo na segunda-feira em casa da Fiorentina, oitava classificada, e quererá pôr fim a uma série de três jogos seguidos sem ganhar na Serie A.