Rafael Leão ajudou com um golo à vitória do Milan sobre o Cagliari

Milan divide liderança da Serie A com Lázio, Roma, Inter e Nápoles.

Rafael Leão marcou este domingo no triunfo do Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, por 4-1, sobre o Cagliari.

Sandro Tonali adiantou os rossoneri aos 12 minutos, mas Alessandro Deiola repôs a igualdade para os visitantes, aos 15, antes de o internacional sub-21 luso Rafael Leão recolocar os milaneses em vantagem, aos 17.

A equipa comandada por Stefano Pioli, que integra o grupo do FC Porto na Liga dos Campeões, acabaria por dilatar os números do triunfo ainda no primeiro tempo, com dois tentos do francês Olivier Giroud, aos 24 e 43 minutos, o segundo dos quais de grande penalidade.

Com os mesmos seis pontos de Lázio, Milan, Roma, e Inter, na liderança, segue o Nápoles, que contou o português Mário Rui na vitória por 2-1 no campo do Génova. Fabián Ruiz, aos 39 minutos, e Andrea Petagna, aos 84, assinaram os golos napolitanos, que foram "intercalados" pelo tento do empate dos genoveses, da autoria de Andrea Cambiaso, aos 69.

No outro jogo do dia, Sassuolo e Sampdoria anularam-se (0-0) numa partida na qual o médio internacional português Adrien Silva foi lançado na equipa de Génova nos derradeiros minutos.