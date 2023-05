Rafael Leão abre caminho na goleada do Milan à Sampdória

Quem abriu as hostilidades foi justamente o internacional português, a inaugurar o marcador logo aos nove minutos, graças a um trabalho brilhante na área, na sequência de um passe precioso de Brahim Díaz.

O AC Milan, ainda a lamber as feridas da eliminação da Champions, goleou este sábado a Sampdória, por 5-1, na 36.ª jornada da Serie A, com o internacional português Rafael Leão a abrir caminho para a vitória.

A equipa de Milão, que foi eliminada da Liga dos Campeões pelo rival Inter, na passada terça-feira, entrou determinada em resolver cedo a partida frente ao lanterna-vermelha da Serie A, a Sampdória, cuja descida à Serie B já é uma realidade, e à meia hora de jogo já vencia por 3-1.

Quem abriu as hostilidades foi justamente Leão, a inaugurar o marcador logo aos nove minutos, graças a um trabalho brilhante na área, na sequência de um passe precioso do espanhol Brahim Díaz, que viria a fazer nova assistência para o segundo golo do Milan, pelo avançado francês Olivier Giroud, aos 23 minutos.

Antes disso, porém, a Sampdória iria fazer o 1-1, aos 20 minutos, pelo veterano Fabio Quagliarella, mas nem isso travou o ímpeto dos rossoneri, que já venciam por 3-1 aos 29, quando Giroud bisou, desta vez na execução de um penálti a punir uma falta do central alemão Koray Gunter.

Mesmo em modo de gestão, o Milan chegaria ao 5-1, com golos de Brahim Díaz, aos 63 minutos, e novamente de Olivier Giroud, aos 68, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Rafael Leão para a área da Sampdória.

Com este triunfo, o Milan manteve o quinto lugar, agora com 64 pontos, a um do quarto posto, que dá apuramento para a Champions e é ocupado pela Lázio, que vai a Udine, no domingo, enfrentar a Udinese.

Nos outros jogos de hoje, referentes à 36.ª jornada, a Cremonese foi atropelada pelo Bolonha em casa, ao ser goleada por 5-1, ficando à beira da despromoção, enquanto a Atalanta, com Miguel Veloso no banco, de onde não chegou a sair, venceu o Verona, em Bérgamo, por 3-1, o que lhe permitiu subir, provisoriamente, ao sexto lugar, ultrapassando a Roma, de José Mourinho, que recebe a Salernitana, de Paulo Sousa, na segunda-feira.

O Nápoles, já campeão, lidera com 83 pontos, seguido da Juventus, com 69, do Inter, com 66, e da Lázio, em quarto lugar, com 65, enquanto no fundo da tabela, o Verona, com 30 pontos, a Cremonese, com 24, e a Sampdória, com 18, ocupam os lugares de despromoção, a duas jornadas do fim.