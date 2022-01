Rafa Benítez sobre o despedimento do Everton: "Há cada vez menos paciência"

Rafa Benítez deixou o Everton com sete vitórias em 22 jogos. Sem lesões e com alguns reforços, o desempenho teria sido melhor, acredita o treinador.

Horas depois de ser despedido do comando técnico do Everton, Rafa Benítez recorreu às redes sociais para falar publicamente da saída do clube inglês, dizendo que a situação financeira e as lesões dificultaram o trabalho. Mostrando-se convencido de que poderia ter conseguido resultados muito melhores, o treinador espanhol lamentou que, hoje em dia, no futebol, haja "cada vez menos paciência" e se procurem "resultados imediatos".

"Sabíamos que não seria fácil, e que era um grande desafio, tanto emocionalmente como desportivamente. O meu amor por esta cidade, por Merseyside e pelo seu povo, fez-me aceitá-lo, mas só quando se está no interior é que se percebe a magnitude da tarefa. Desde o primeiro dia, eu e a minha equipa técnica trabalhámos como sempre, com empenho e dedicação total. Não só tivemos de alcançar resultados, como também conquistar o coração do povo. No entanto, a situação financeira e depois as lesões que ocorreram tornaram as coisas ainda mais difíceis. Estou convencido de que teríamos sido melhores quando os jogadores lesionados recuperassem e com a chegada dos reforços. O caminho para o sucesso não é fácil e, infelizmente, no futebol de hoje procuramos resultados imediatos e há cada vez menos paciência; infelizmente, as circunstâncias determinaram os resultados e não será possível continuar com este projeto. Em todo o caso, obrigado à direção, ao staff, aos jogadores e aos adeptos que nos apoiaram durante este tempo", escreveu o técnico de 61 anos, no Instagram.

No regresso a Liverpool (tinha treinado os reds) nesta época de 2021/22, Rafa Benítez venceu sete, empatou cinco e perdeu dez dos 22 jogos em que orientou os toffees.