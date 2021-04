Falcao: a imagem e boa companhia depois de um susto no treino

Antigo avançado do FC Porto foi operado após sofrer uma fratura no rosto.

O futebolista internacional colombiano Radamel Falcao, antigo jogador do FC Porto, confirmou esta segunda-feira estar bem e a recuperar, no hospital, da fratura sofrida no rosto no domingo, no treino do Galatasaray.

"Com a minha companheira de batalha, seguimos em frente, meu amor", escreveu o avançado colombiano na rede social Instagram, numa mensagem acompanhada de uma fotografia em que está com a mulher, apresentando a cabeça ligada, ainda na cama do hospital.

O avançado, de 35 anos, foi operado num hospital de Istambul à fratura no rosto, sofrida após um choque com um companheiro de equipa, sendo expectável, segundo os médicos, que tenha alta dentro de um a dois dias.

Esta época o jogador, que não esteve no sábado no empate do Galatasaray com o Karagumruk (1-1), tem estado ausente em boa parte dos jogos, devido a problemas físicos, contando apenas com 14 jogos no campeonato e um na Liga Europa, e oito golos.