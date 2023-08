Racismo na MLS: jogador insulta colega e é despedido

Clube da MLS rescindiu com o grego Taxi Fountas

Um ano depois de explodir um caso de alegado racismo num jogo da MLS, entre Taxi Fountas (DC United) e Damion Lowe (Inter Miami), mais um episódio de racismo do jogador grego, desta vez com outro jogador do DC United, levou o clube da MLS a rescindir com o jogador.

Fountas terá feito um comentário racista para o colega de equipa Nigel Robertha, no final de julho, numa discussão em campo.

"O D.C. United e o avançado Taxi Fountas concordaram mutuamente em rescindir o seu contrato, com efeitos imediatos. Fountas foi colocado em licença administrativa pela MLS a 21 de julho, na sequência do que a liga determinou serem alegações credíveis de que utilizou linguagem proibida e discriminatória contra outro jogador. Não há lugar para o racismo, a homofobia, a misoginia ou a discriminação de qualquer tipo no nosso desporto e no nosso mundo e o D.C. United não tolera quaisquer atos desta natureza", comunicou o DC United.