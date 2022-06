Rabiot só tem um ano de contrato com a Juventus e é apontado à Premier League

Clube de Turim está preparado para ver o médio francês sair

Adrien Rabiot está há três temporadas na Juventus, que comprou o médio francês a custo zero ao PSG em 2019, mas a Vecchia Signora está preparada para ver o jogador sair neste verão, uma vez que tem apenas mais um ano de contrato.

De acordo com a Sky Italia, o médio de 27 anos reúne interessados na Premier League, nomeadamente da parte do Everton, Newcastle e Chelsea, que será o clube mais próximo de assegurar a contratação do internacional francês.

Em 2021/22, Rabiot realizou 45 jogos com a camisola da Juventus, tendo registado duas assistências.