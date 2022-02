Quis transferir-se para o Barcelona, mas o Ajax não deixou: "Dececionaram-me..."

Tagliafico, lateral do Ajax

Tagliafico, defesa da Argentina, criticou a falta de transigência por parte dos responsáveis do emblema dos Países Baixos

Nem só de rostos sorridentes se fazem os mercados de transferências. Que o diga Nicolás Tagliafico. O lateral do Ajax revelou que o clube recusou uma oferta do Barcelona e, por isso, assumiu deceção por não poder mudar-se para Camp Nou.

"Surgiu uma oportunidade irrecusável e o clube não me deixou sair. Claro que me dececionaram. Entendo que a situação não era fácil. (...) Não consegui o que queria e o clube prendeu-me", afirmou o argetino, ao jornal espanhol "AS".

Tagliafico, defesa de 29 anos, ainda que reconheça que o Ajax compreendeu a sua vontade em vestir a camisola culé, criticou a falta de transigência neerlandesa, ao entender que se tratava de uma "oportunidade única".

"Eles entenderam a minha parte, mas é uma pena. Sinto que as oportunidades não podem ser desperdiçadas e esta era única, de sonho. O clube [Ajax] não me ajudou", prosseguiu o lateral argentino, ligado ao Ajax desde 2017.

Por fim, Tagliafico lamentou que "não houve clareza desde o início" quanto à abordagem do Barcelona, feita no último mercado, e considera-se prejudicado por ter respeitado em demasia a vontade do clube dos Países Baixos.

"Tenho a sensação de que o meu profissionalismo prejudicou-me. Sempre treinei bem, nunca causei problemas. Essa é a minha mentalidade, mas vejo que, às vezes, ajuda e também penaliza", concluiu o jogador da seleção argentina.

Tagliafico cumpre, atualmente, a quinta temporada ao serviço do Ajax.