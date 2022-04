Quique Flores sobre Benzema: "A primeira vez que o vi foi em 2008, fiquei impressionado"

O treinador do Getafe não se mostrou surpreendido com as recentes exibições do avançado

Quique Flores, treinador do Getafe, anteviu esta quinta-feira a deslocação ao Real Madrid, no sábado e, em conferência de imprensa, não se mostrou surpreendido pelo excelente momento de forma de Karim Benzema, que marcou dois hat-tricks consecutivos nos últimos dois jogos na Liga dos Campeões, diante do PSG e do Chelsea.

"A verdade é que não descobrimos nada de novo. A primeira vez que o vi [Benzema] foi em 2008, no Campeonato da Europa e fiquei bastante impressionado. A partir daí, a evolução que imaginei é aquela que ele tem vindo a ter. Não estamos aqui para bajular o rival, mas sim para encorajar os nossos", afirmou o técnico, que conta com uma passagem pelo Benfica na carreira.

Questionado sobre como planeia travar o avançado francês, o treinador espanhol descartou estar a pensar em somente em individualidades, ainda que tenha admitido que, diante dos merengues, não será possível elaborar um plano apenas baseado no coletivo.

"Não planeamos jogos pensando em como parar um determinado jogador, porque isso abre situações a outros. Trabalhamos em equipa e colocamos o foco em determinadas situações que nos podem prejudicar. Logicamente, com situações conjuntas tentamos afetar determinados jogadores . Quando jogas contra uma equipa como o Real Madrid, tens de escolher, não podes tentar provocar erros nos 11 jogadores adversários. Temos de reduzir as possibilidades que possam ser desconfortáveis", explicou Quique Flores.

O Real Madrid recebe o Getade no sábado, às 20h, numa partida relativa à 31ª jornada da LaLiga e que antecede a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Chelsea, após o conjunto madrileno ter vencido por 3-1 no primeiro jogo, em Stamford Bridge.