Quintero regressa ao futebol argentino: "Foi uma decisão muito difícil"

Em tempos, o colombiano afirmou que não jogaria noutro clube argentino que não fosse o River Plate. A verdade é que vai reforçar o Racing Avellaneda e disse que foi uma decisão difícil, embora se tenha mostrado agradecido pela oportunidade.

Juanfer Quintero vai voltar à Argentina, mas não para vestir a camisola do River Plate. O antigo jogador do FC Porto (de 2013 a 2015) vai representar o Racing e assinará um contrato de duas temporadas.

O médio-ofensivo de 30 anos, internacional colombiano, atuou no River Plate de 2018 a 2022, com um ano pelo meio no Shenzhen FC da China, e disse que nos país das Pampas apenas representaria esse emblema. Estava agora a jogar no Junior Barranquilla.

"Estou muito contente. Tive oportunidade de falar com o treinador [Fernando Gago] e estou convencido do projeto e muito motivado para o que aí vem. O treinador explicou-me o seu projeto e de que forma eu iria encaixar na equipa. Fiquei muito motivado. Estou feliz por voltar. Disse que não jogaria noutro clube que não o River Plate? Acho que vamos habituar-nos. Desejo o melhor ao River, mas esta é uma nova etapa para mim", referiu esta quarta-feira à chegada à Argentina, no aeroporto.

"Foi uma decisão muito difícil, todos sabemos o que vivi no River Plate. Mas estou muito agradecido ao Racind pela oportunidade", completou.

Quintero já representou também Envigado, Atlético Nacional, Pescara, Rennes, Independiente Medellín, River Plate, Shenzhen e Junior Barranquilla.