Quintero pisca o olho a Vítor Pereira: "Espero que se concretize"

Criativo colombiano terminou o empréstimo ao River Plate, não volta à China e espera por desfecho positivo do interesse do Flamengo. O Inter de Porto Alegre já sondou também o ex-FC Porto

Juanfer Quintero tem o futuro indefinido desde que terminou a ligação ao River Plate, onde estava emprestado pelo Shenzen, da China, e espera que o novo destino seja o Flamengo com Vítor Pereira ao comando.

Em entrevista ao jornalista colombiano Ricardo "El Gato" Arce, o ex-FC Porto deixou elogios ao Flamengo: "Claro, como não? É uma equipe grandíssima. Vai representar a América do Sul no Mundial. Que Deus permita que tudo termine bem para todos. O meu representante é que está encarregado de tudo. Não posso negar que há interesse, mas são negociações que espero que cheguem a um bom termo. Espero que Deus permita que nos próximos dias tudo se concretize. E agradeço o interesse, estou muito feliz, contente e entusiasmado".

O vice-presidente para o futebol do Flamengo, Marcos Braz, abordou há dias o interesse em Quintero, que não chegou a trabalhar com Vítor Pereira no FC Porto, mas que foi pedido pelo técnico quando esteve no Fenerbahçe, sem sucesso.

"A situação do Quintero foi um pouco mais no final do ano, não temos absolutamente nada com esses dois jogadores, estamos analisando o custo-benefício, nós analisamos até que ponto temos que fazer um exercício de tentar essa contratação. O Rossi pode assinar um pré-contrato a partir de ontem, mas não temos absolutamente nada. São dois jogadores que a gente gosta e entende que são muito qualificados", comentou Marcos Braz, precisamente na apresentação de Vítor Pereira.

E além do interesse do Flamengo, também o Internacional de Porto Alegre está interessado no colombiano, tendo, segundo o Globo Esporte, já sondado os seus representantes sobre a possibilidade de garantir junto do Shenzen uma cedência.