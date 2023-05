O colombiano Juanfer Quintero recorda o "choque emocional" que teve após chegar ao Dragão

Juanfer Quintero esteve duas temporadas no FC Porto, de 2013 a 2015, período no qual atravessou dificuldades por questões familiares, confessou numa entrevista à ESPN, na Argentina.

"Perdi a minha avó, morreu, e tive um choque emocional. Custou-me três anos. Prejudicou a minha carreira desportiva, era jovem e estava na Europa. Às vezes deparamo-nos com esse caminho, sofremos, porque não estamos preparados. Não estamos preparados para as coisas acontecerem tão rápido. Depois vamos amadurecendo, desfrutamos da profissão e somos privilegiados. Nem é um trabalho, o futebol é um privilégio", revelou o colombiano, agora com 30 anos ao serviço do Junior Barranquilla.

"PIERDO A MI ABUELA, TUVE UN CHOQUE EMOCIONAL Y ME COSTÓ TRES AÑOS..." Un duro relato de Juanfer sobre un momento triste de su vida.@ESPNFutbolArg



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pjtWUEhM2K - SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2023

Na Europa, onde esteve de 2013 a 2016, jogou ainda no Pescara e no Rennes.

Depois abordou a passagem pelo River Plate: "Um jogador do River Plate não pode fazer uma vida normal. Tornei-me num eremita. A fama é escravizante."