Quintero exibe coleção de sapatilhas avaliada em milhares de euros

Entre as dezenas de artigos, cujo valor total o colombiano não soube exatificar, alguns podem, dependendo do tamanho do pé, valer mais de 12 mil euros

Além do amor, mais ou menos intenso pela bola, despontado em tenra idade na cidade colombiana de Medellin, Juan Fernando Quintero, ex-jogador do FC Porto, revelou o fascínio, quiçá fruto de alguma extravagância, por colecionar sapatilhas.

Enquanto aguarda pela época chinesa e pela eventual convocatória para a Colômbia, o futebolista abriu as portas de casa, em Antioquia, a um "influencer" compatriota, 'El Mindo', para exibir uma cuidada coleção composta, muito provavelmente, por mais de cem pares.

Entre as sapatilhas de uso diário, cujo valor total Quintero não soube exatificar, denotam-se nomes de populares marcas desportivas e luxuosas, com artigos vendidos a preços elevados, sendo que alguns podem, dependendo do tamanho, valer mais de 12 mil euros

Mas não só se tratou de uma espécie de exibicionismo. Pondo em prática a "lição" solidária que aprendeu com a mãe - "desde criança que ela me diz que 'dás um par de sapatilhas e recebes três, o que já aconteceu" -, Quintero prendou 'El Mindo' com a possibilidade de ficar em posse de vários pares da valiosa coleção.