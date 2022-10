Quintero castigado com três jogos após empurrão a árbitro

Antigo jogador do FC Porto pode ter cumprido a sua última partida pelo River uma vez que o empréstimo dos chineses do Shenzhen termina já no final deste ano

Juan Quintero, antigo jogador do FC Porto, foi castigado com três jogos de suspensão. O médio colombiano empurrou um árbitro na receção ao Rosario Central, que o River acabou por perder, por 1-2.

O encontro pode ter sido, assim, o último de Quintero com a camisola do River Plate, uma vez que o empréstimo dos chineses do Shenzhen termina no final deste ano e só resta uma jornada de campeonato argentino.

Já nos descontos de um encontro que terminou com a vitória da equipa visitante (1-2), Quintero desentendeu-se com o árbitro, empurrou-o e acabou por ver o cartão vermelho