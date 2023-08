"Queríamos o Maguire, o Cucurella e o Alexis, mas só pagamos o que acharmos justo"

Declarações de Pep Guardiola a propósito do mercado de transferências

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, falou abertamente sobre o mercado de transferências. Dando exemplos passados de alvos do clube, o espanhol explicou a forma de estar dos citizens no defeso.

"Queríamos o Harry Maguire e não o contratámos porque não queríamos pagar a cláusula de rescisão. Queríamos o Cucurella, não pagámos. Queríamos o Alexis Sanchez, não pagámos. No fim, só pagamos o que acharmos justo", referiu, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que Maguire e Alexis acabaram por rumar ao Manchester United, em 2019 e 2018, respetivamente. Cucurella, por seu turno, saiu do Brighton para reforçar o Chelsea, na época passada.