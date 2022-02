"Queremos apenas paz, a guerra não é a resposta", diz Shevchenko

O antigo selecionador ucraniano, Shevchenko, pediu paz e apoio para a Ucrânia.

Andriy Shevchenko, ex-selecionador da Ucrânia e que esta época passou pelo Génova, utilizou as redes sociais para pedir paz após a invasão militar por parte da Rússia ao território ucraniano.

"Nas últimas horas uma guerra de larga escala foi iniciada pela Rússia. O meu povo e a minha família estão a ser atacados. A Ucrânia e a sua população querem paz e integridade territorial. Por favor, peço que apoiem o nosso país e digam ao governo russo para parar com os combates e com a violação do direito internacional. Queremos apenas paz. A guerra não é a resposta", escreveu o antigo avançado, de 45 anos.