"Querem que comece o jogo com dez porque o James não está? Não me pagam para chorar"

Depois da vitória sobre o Peru, por 1-0, o selecionador da Colômbia, Carlos Queiroz, recordou que lhe pagam "para ganhar"...

Com um golo de Morelos, jogador do Rangers, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga Europa, a Colômbia derrotou o Peru, por 1-0, num particular realizado na última madrugada em Miami.

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, apostou em Luis Díaz e em Uribe (ver outra peça em O JOGO online), e no final do jogo não escondeu alguma irritação quando foi questionado sobre a ausência de James Rodríguez.

"Tenho respeito e admiração pelo James, mas não está cá. Que querem que faça? Que comece o jogo com dez porque o James não está? Tenho de começar com a equipa mais forte, mais determinada, com os conceitos de jogo pensados", explicou o ex-selecionador de Portugal e do Irão que não contou com o jogador do Real Madrid por estar a recuperar de uma lesão sofrida nos ligamentos do joelho esquerdo no último treino da seleção.



"A ausência de um jogador não pode ser um desastre ou a derrota de todos. A ausência de um jogador tem de ser um desafio, uma dificuldade para superar. Que vamos fazer, chorar? A mim não me pagam para chorar, mas sim para ganhar", completou o treinador português de 66 anos que dispensara o jogador que representou o FC Porto entre 2010/11 e 2012/13 antes do particular com a seleção peruana.