"Querem aumentar a quantidade de jogos para ganharem mais dinheiro, é o problema"

Ancelotti critica o elevado número de jogos que os jogadores têm de fazer.

O sobrecarregado calendário as principais equipas do futebol mundial foi tema de conversa na conferência de imprensa que Carlo Ancelotti fez na antevisão ao duelo com o Almería. O treinador do Real Madrid considera que há jogos a mais e criticou quem toma as decisões, motivados pelo dinheiro.

"Como não estar de acordo com o que disse Guardiola [também criticou o calendário apertado do Manchester City]? Tentam melhorar a qualidade do espetáculo colocando maior quantidade de jogos. Mas para aumentar a quantidade, a qualidade diminui. Querem aumentar a quantidade para ganharem mais dinheiro, esse é o problema. Os mais afetados são os jogadores, que sofrem mais lesões e não podem dar tudo o que têm. Não sei quando isto vai mudar", vincou.

E também comentou o mercado de transferências da Arábia Saudita: "Estão a gastar muito dinheiro para melhorarem o campeonato. Têm o direito de o fazer, desde que estejam dentro das regras do fair-play financeiro."

O Real Madrid joga no reduto do Almería a partir das 18h30 de sábado, para a LaLiga.