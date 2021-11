"Quem venceria uma luta? Mal Hulk se transferiu para o futebol brasileiro, imaginei..."

Entrevista a canal de humor levou árbitro a revelar bastidores de um encontro com Hulk.

Conhecido no futebol brasileiro pelo porte físico forte, o árbitro Anderson Daronco, do quadro da FIFA, é alvo recorrente de memes a envolvê-lo em brincadeiras com o avançado Hulk, do Atlético Mineiro. Os dois são conhecidos como os mais musculados do Brasileirão.

Em entrevista ao canal "Desimpedidos", no YouTube, o árbitro Anderson Daronco brincou e disse que venceria Hulk numa luta.

"Eu venceria. Vou até contar uma coisa sobre esse meme (de quem é mais forte). Eu já sabia que isso ia acontecer. Mal Hulk se transferiu para o futebol brasileiro, imaginei: 'Vão inventar alguma piada mal eu apite o primeiro jogo do Atlético'. E, por acaso, foi um jogo com transmissão nacional", recordou.

"Eu até brinquei quando saiu a escala da arbitragem. Falei para os assistentes: 'Pronto, vão inventar moda. Na primeira bola que passarmos perto um do outro, vai sair algo nesse sentido", revelou. "Mas eu não sou inocente. Eu esperei, na hora do aquecimento, aquele momento em que passamos no túnel, antes do jogo e pensei: 'Vou passar ao lado dele para ver se sou maior'", contou.

Em tom de brincadeira, o árbitro brasileiro continuou a revelar pormenores sobre os bastidores do jogo desta semana entre Palmeiras e Atlético Mineiro (2-2), em São Paulo.

"Se eu fosse maior, ia ficar ao lado dele durante o jogo e em algum momento isso ia aparecer. Agora, se ele fosse maior, eu ia correr. Assim, na hora do jogo eu já vi. Ele é baixo. E aí eu disse: 'Estou grandão'. Durante o jogo houve uma situação em que eu fiz questão de ficar perto, só à espera do meme", disse seguido de sorrisos.

Questionado sobre a disputa sobre o maior "bumbum", Daronco respondeu: "Isso eu ia perder feio", disparou.