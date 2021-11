Treinador dos mexicanos do Juárez, Ricardo "Tuca" Ferretti, no centro da polémica.

Ricardo "Tuca" Ferretti, antigo futebolista brasileiro naturalizado mexicano e atualmente treinador do Juárez (México), ficou no centro da polémica com declarações polémicas antes de iniciar conferência de Imprensa após o encontro frente ao Tigres (derrota por 3-0).

Conhecido por dar às mulheres as primeiras perguntas, Ferretti começou por perguntar se havia "mulheres velhas" e, dando-se conta de que não, passou a perguntar se haveria algum jornalista gay. "Quem será o primeiro maricas?", perguntou, não tendo obtido resposta. "Então só temos aqui machos", disse, seguindo-se alguns risos dos presentes na sala de Imprensa.

Entretanto, a Comissão Disciplinar abriu uma investigação às declarações, sobre as quais o treinador já pediu desculpas.

"Aceito, foi inapropriado, vou ter mais cuidado quando for a uma entrevista em Monterrey. Talvez as piadas hoje em dia já não sejam válidas, porque as pessoas ficam ofendidas e isto tem a ver com a minha responsabilidade, devido ao que representei no futebol mexicano, não devo fazer comentários inapropriados. Peço desculpa a todas as pessoas que se sentiram ofendidas", começou por dizer.

"Se há sanções, tenho de as aceitar. A verdade é que dentro da Liga MX, um dos maiores castigos e exemplos sou eu, digo algo e pago. Muitas pessoas disseram certas coisas e não acontece nada. Somos seres humanos, cometemos erros, o único ser perfeito morreu para que fôssemos imperfeitos. Hoje em dia não aceitamos as imperfeições do ser humano, cobramo-las todas, mesmo que façamos coisas piores do que as que criticamos", continuou, antes de concluir:

"Não tenho nenhum problema homofóbico, sempre fui uma pessoa séria, mas com as pessoas tenho uma certa confiança, sou um brincalhão, o que quero dizer é que as piadas que costumava dizer já não são válidas, não era a minha intenção e se em qualquer altura alguém se sentiu ofendido, peço desculpa e não tenho problemas com nada."