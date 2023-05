Quem será o último promovido à Premier League? As contas dos play-offs

Esta segunda-feira acolheu os jogos da última jornada da fase regular do Championship, com o Sunderland a ter conseguido ficar com a última vaga de acesso aos play-offs, que pertencia ao Millwall.

Realizaram-se na segunda-feira os jogos da última jornada da fase regular do Championship, segunda divisão inglesa, já depois de o campeão Burnley e o vice-líder Sheffield United terem garantido a subida direta à Premier League, com os lugares dos play-offs de disputa à última vaga a terem ficado definidos.

Desde logo, a grande surpresa do dia foi o Sunderland, que não ocupava um lugar de play-off à entrada para a jornada e venceu por 3-0 em casa do Preston, "roubando" a vaga do sexto lugar ao Millwall, que perdeu por 3-4 em casa frente ao Blackburn Rovers, que terminou em sétimo, em igualdade pontual com os "black cats".

Assim sendo, o Luton (terceiro, com 80 pontos), Middlesbrough (quarto, com 75), Coventry (quinto, com 70) e Sunderland (sexto, com 69) vão disputar a última vaga de acesso à Premier League, num sistema de play-off que começa com o terceiro classificado a enfrentar o sexto e o quarto colocado a defrontar o quinto.

De seguida, os vencedores de ambas as eliminatórias, disputadas a duas mãos, vão defrontar-se numa final no estádio Wembley, que decidirá quem fica com essa vaga.

Confira o quadro dos play-offs de promoção à Premier League:

Meias-finais:

Sunderland-Luton, 13 de maio

Coventry-Middlesbrough, 14 de maio

Luton-Sunderland, 16 de maio

Middlesbrough-Coventry, 17 de maio

Final:

Equipas por definir, 27 de maio