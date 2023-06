"Quem não gostaria de trabalhar com o Neymar? É um belíssimo jogador..."

Interino Ramon Menezes focado no Senegal e afasta tema sobre futuro selecionador do Brasil

O selecionador interino de futebol do Brasil, Ramon Menezes, mostrou-se esta segunda-feira "muito focado" no particular de terça-feira com o Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sem querer falar sobre o futuro técnico da canarinha.

A comunicação social tem veiculado o nome do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, como próximo selecionador brasileiro, mas apenas no próximo ano, o que mantém a indefinição sobre quem iniciará a ronda de qualificação para o Mundial'2026.

"Vim com o foco nesses jogos com a Guiné e o Senegal. Não posso falar em "ses". Estou muito concentrado em ajudar a seleção brasileira no jogo com o Senegal. O presidente sabe o que está a fazer. Quero concentração a 100% no meu trabalho cá dentro", frisou Ramon Menezes, numa conferência de imprensa no auditório do Estádio José Alvalade.

Depois do triunfo por 4-1 frente à Guiné-Conacri, no sábado, em Barcelona, segue-se o Senegal como oponente, em novo encontro de caráter particular, embora com um grau de dificuldade superior, como vincou Ramon Menezes, ao elogiar a seleção senegalesa.

"É um grande adversário, fez um bom Mundial. É uma equipa muito forte fisicamente, com uma transição ofensiva muito boa, também tem uma boa transição defensiva, que gosta de controlar o jogo, pois tem jogadores técnicos e de qualidade. Será um jogo de primeiras e segundas bolas. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar", explicou.

O guarda-redes Alisson não treinou, embora esteja a recuperar e será reavaliado outra vez no dia do jogo, o mesmo acontecendo com o avançado Rodrygo, que ficou no hotel em tratamento, após sentir dores no joelho na sequência do particular frente à Guiné.

"Temos 23 jogadores aqui, todos eles com um potencial gigantesco e prontos a jogar. O Rodrygo tem vindo a crescer muito, é um jogador de altíssimo nível técnico. No último terço do campo, ele é o futebol brasileiro, com grande capacidade de improviso e com muita calma na cara do golo", disse, sobre o atleta que deve ser rendido por Malcom.

Nos dois estágios sob orientação de Ramon Menezes, Neymar ficou afastado por lesão, com muita pena do treinador, que replicou os elogios atribuídos a Rodrygo: "Quem não gostaria de trabalhar com o Neymar? É um belíssimo jogador e representa tudo o que é o futebol brasileiro, do improviso e da técnica. É um dos melhores atletas do mundo".