Pepe Reina foi questionado sobre o facto de ser muito ativo nas redes sociais.

Experiente guarda-redes, Pepe Reina, com uma longa carreira e passagens por grandes clubes como Barcelona e Liverpool, defende atualmente as cores da Lázio.

O guardião de 39 anos, internacional espanhol, mostra-se atualmente bastante ativo nas redes sociais e, em entrevista concedida ao jornal Marca, falou sobre o tema.

"Faço-o para estar perto das pessoas, para rir, para me divertir... para me mostrar como sou", começou por explicar, antes de deixar uma pequena "bicada".

"Quem não gostar, que não vá ao meu perfil. É tão simples e claro como isso", concluiu.

Já quando questionado sobre onde se vê ao 40 anos - completou na terça-feira 39 - o guarda-redes foi muito claro:

"Na Lázio. Ainda me resta este ano de contrato e, se as coisas correrem bem, mais um. Penso que o que resta do meu futebol... será em Roma. A minha família e eu estamos muito felizes aqui... e acho que estou acabado em Roma. Mas ainda há Pepe Reina para algum tempo. Enquanto estiver bem, vamos aguentar."