"Quem era o favorito em Inglaterra? Em Portugal, o Sporting pode ser campeão"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, abordou as consequências da pandemia no futebol dentro das quatro linhas para destacar o feito do bicampeonato do clube cariocagarante que continua próximo do técnico português

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi entrevistado pelo site Globoesporte a propósito do bicampeonato do Flamengo, que depois do título de temporada passada, com Jorge Jesus, repetiu a dose, agora com Rogério Ceni no comando técnico e numa temporada iniciada com outro treinador, o espanhol Domênec Torrent.

"Eu acho que ninguém acreditaria no que aconteceu por causa da pandemia. Todas as análises feitas foram caindo", disse o dirigente do Fla, apontando a exemplos fora do Brasil para destacar o que tem sucedido a muitos dos candidatos aos respetivos títulos de campeão nacional. "Quem era o favorito na Inglaterra? Liverpool? Olha o que aconteceu. Na Itália, Juventus? A Juventus tem estado bem. Em Portugal, os dois favoritos que se intercalam, Benfica e Porto. Hoje, existe a chance de o Sporting ser campeão", disse.