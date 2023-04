Quem é Dinko Jelicic, o novo treinador de Ronaldo no Al Nassr

Treinador croata, de 49 anos, orientava os Sub-19 dos sauditas e foi promovido para o lugar deixado em aberto com o despedimento de Rudi Garcia. Começou a carreira de treinador aos 22 anos. É graduado em Cinesiologia e tem o curso UEFA PRO

Desconhecido no mundo do futebol, Dinko Jelicic terá a missão de orientar Cristiano Ronaldo no Al Nassr, ocupando o posto deixado vaga pelo despedimento do francês Rudi Garcia, esta quinta-feira. Fala croata, inglês e espanhol, tirou o curso de Cinesiologia e tem o nível UEFA PRO, tendo começado a carreira aos 22 anos.

Croata, de 49 anos, Dinko Jelicic começou a carreira de treinador em clubes modestos e em categorias inferiores, com apenas 22 anos, precisamente nos Sub-12 do NK Kustosija Zagreb. Passou pelo NK Spansko Zagreb, pelo Dínamo Zagreb (juniores e equipa B, além de ter sido observador de adversários e jogadores para a equipa principal) e foi no NK Radnik Sesvete que assumiu uma equipa principal, em 2011. Treinou depois as seleções da Croácia de Sub-18, Sub-19 no Euro de 2012 (fase de grupos/5.º lugar) e a de Sub-20 no Mundial de 2013 (oitavos de final), antes de rumar à Hungria, para orientar o Foolad Yazd. Voltou à Croácia para treinar Novigrad, CC Cittanova, Croatia e NK Rudes, de onde passou para o Alavés, para ser diretor de metodologia e treinadores do futebol de base, durante um ano e meio. Voltou ao NK Rudes, passou pelo NK Kustosija e daí partiu para a Arábia Saudita para a formação de Sub-19 do Al Nassr, já esta época.

Com experiência na área do ensino, deu palestras e seminários na Academia de Futebol Croata e na Faculdade de Cinesiologia (área de formação, além da de treinador), no seu país.

Nas camadas jovens da Croácia treinou jogadores como Kovacic, Brozovic e Rebic.

A estreia pelo Al Nassr será na próxima terça-feira, contra o Al Hilal.